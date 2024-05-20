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Sunlife Heiber Salbei mit Honig und Vitamin C стік, №20 - Одеса (882532) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: стік (19)
418,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
419,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: стік (14)
417,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: стік (10)
419,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (1)
400,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
416,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (3)
419,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: стік (8)
416,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: стік (16)
418,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
Всього: упаковка (1)
420,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 75
Всього: упаковка (3)
419,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (1)
419,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (1)
417,20 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
Всього: стік (14)
416,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: стік (18)
420,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Парусна, 16-Б
Всього: стік (19)
416,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
Всього: упаковка (1), стік (5)
421,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 15/3
Всього: стік (3)
419,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 56-Ж
Всього: стік (15)
416,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Доброслав, вул. Центральна, 58
Всього: стік (6)
420,60 грн