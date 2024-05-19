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Sunlife Heiber Salbei mit Honig und Vitamin C стік, №20 - Львів (882532) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (2)
419,20 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: стік (2)
421,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: стік (2)
416,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
209,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (1), стік (1)
416,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: стік (15)
420,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Борислав, вул. Міцкевича, 3-А
Всього: упаковка (1), стік (11)
417,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Броди, вул. Золота, 3
Всього: стік (17)
416,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Добромиль, пл. Ринок, 11
Всього: стік (11)
419,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 1
Всього: упаковка (1), стік (1)
400,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: стік (6)
421,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (1)
400,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Володимир, вул. Князя Василька, 1
Всього: стік (10)
400,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 21
Всього: упаковка (1)
416,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
419,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 55
Всього: стік (8)
419,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-В
Всього: упаковка (3), стік (2)
417,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
416,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Надвірна, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (2)
416,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 30
Всього: стік (14)
419,40 грн