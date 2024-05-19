Sunlife Heiber Salbei mit Honig und Vitamin C стік, №20 - Харків (882532) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 89 аптеках
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Всього: стік (8)
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Харків, вул. Руставелі Шота, 10
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Всього: упаковка (7)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Всього: стік (12)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
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Всього: стік (7)
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Харків, вул. Дарвіна, 1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
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Всього: стік (17)
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Харків, пл. Конституції, 20
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Всього: упаковка (9), стік (15)
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Харків, пл. Захисників України, 5/6
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Всього: упаковка (1), стік (3)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Всього: стік (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
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Всього: упаковка (1), стік (13)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Аптека 9-1-1
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Всього: стік (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека низькі ціни №1
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Всього: стік (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4), стік (13)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: стік (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Культури, 16