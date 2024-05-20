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Азитро Сандоз® порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл флакон 24.8 г для приготування 30 мл суспензії, №1 - Одеса (374731) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
358,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
386,03
Економія: -21,13 грн
364,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
366,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
358,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
391,90
Економія: -34,95 грн
356,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
366,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
358,90 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
366,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
366,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
366,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
366,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
366,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
338,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
358,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
366,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
366,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
264,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
358,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
366,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
366,70 грн