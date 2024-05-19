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Азитро Сандоз® порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл флакон 24.8 г для приготування 30 мл суспензії, №1 - Львів (374731) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
339,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
366,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
366,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
339,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
366,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
366,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
366,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
366,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
366,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
366,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
366,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
339,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
366,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
366,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
366,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
366,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
356,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
366,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
366,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
366,70 грн