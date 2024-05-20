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Азитро Сандоз® порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл флакон 17.1 г для приготування 20 мл суспензии, №1 - Запоріжжя (188780) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
312,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
274,65
Економія: -9,03 грн
265,62 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
312,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
347,34
Економія: -52,47 грн
294,87 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
312,80 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
312,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
294,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
312,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
260,96 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
312,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
312,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
261,86
Економія: -8,95 грн
252,91 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
312,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
312,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
312,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
312,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
333,18
Економія: -25,43 грн
307,75 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
312,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
312,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
312,80 грн