Азитро Сандоз® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 17.1 г для приготування 20 мл суспензии, №1 - Запоріжжя (188779) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 49 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Аптеки 24 години
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А