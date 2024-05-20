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Азитро Сандоз® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 17.1 г для приготування 20 мл суспензии, №1 - Запоріжжя (188779) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
247,38
Економія: -17,89 грн
229,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
196,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
243,25
Економія: -23,32 грн
219,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
237,88
Економія: -7,02 грн
230,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
202,46
Економія: -9,27 грн
193,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
234,93
Економія: -8,03 грн
226,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
267,82
Економія: -41,91 грн
225,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
208,17
Економія: -10,80 грн
197,37 грн
Аптеки 24 години
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
243,02
Економія: -12,02 грн
231,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (2)
251,51
Економія: -38,35 грн
213,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
225,58
Економія: -14,66 грн
210,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
250,52
Економія: -31,82 грн
218,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
217,93
Економія: -14,05 грн
203,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
238,94
Економія: -11,94 грн
227,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
238,71
Економія: -23,06 грн
215,65 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
226,82
Економія: -14,84 грн
211,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
223,87
Економія: -11,89 грн
211,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
244,11
Економія: -30,03 грн
214,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
223,64
Економія: -11,66 грн
211,98 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
253,21
Економія: -18,18 грн
235,03 грн