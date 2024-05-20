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Азитро Сандоз® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 17.1 г для приготування 20 мл суспензии, №1 - Одеса (188779) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
243,20
Економія: -12,30 грн
230,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
231,68
Економія: -16,35 грн
215,33 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (3)
269,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
251,98
Економія: -15,57 грн
236,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
218,11 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
231,15
Економія: -18,41 грн
212,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
247,03
Економія: -11,13 грн
235,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
211,62
Економія: -9,81 грн
201,81 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
238,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
226,16
Економія: -11,04 грн
215,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
247,34
Економія: -32,00 грн
215,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
223,77
Економія: -10,09 грн
213,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
236,59
Економія: -21,25 грн
215,34 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
232,54
Економія: -17,20 грн
215,34 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
254,80
Економія: -25,51 грн
229,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (1)
249,58
Економія: -34,24 грн
215,34 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
235,24
Економія: -19,90 грн
215,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
250,33
Економія: -21,27 грн
229,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
228,85
Економія: -13,51 грн
215,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
221,69
Економія: -17,29 грн
204,40 грн