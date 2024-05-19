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Азитро Сандоз® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 17.1 г для приготування 20 мл суспензии, №1 - Львів (188779) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
238,59 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
249,99
Економія: -30,06 грн
219,93 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
234,49
Економія: -21,37 грн
213,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
243,25
Економія: -23,32 грн
219,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
244,08
Економія: -24,15 грн
219,93 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
230,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: упаковка (1)
218,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
207,49
Економія: -7,85 грн
199,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
254,28
Економія: -34,35 грн
219,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (1)
252,74
Економія: -32,81 грн
219,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
226,83
Економія: -9,93 грн
216,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
226,49
Економія: -14,48 грн
212,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
265,68
Економія: -27,89 грн
237,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2)
249,00
Економія: -22,22 грн
226,78 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 3
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (1)
254,28
Економія: -34,35 грн
219,93 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
257,38 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Варшавська, 56-А
Всього: упаковка (2)
230,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (2)
246,13
Економія: -16,90 грн
229,23 грн