Азитро Сандоз® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 17.1 г для приготування 20 мл суспензии, №1 - Харків (188779) Лікарський препарат - ціни
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Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
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Харків, пл. Свободи, 8
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Харків, вул. Сумська, 71
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Гагаріна, 82
Аптека шар@
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Всього: упаковка (21)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Культури, 16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60