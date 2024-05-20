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Амінаргін розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл, №1 - Запоріжжя (883339) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
212,86
Економія: -12,02 грн
200,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
222,63
Економія: -21,40 грн
201,23 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (10)
222,56
Економія: -21,15 грн
201,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
211,64
Економія: -24,64 грн
187,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
241,00
Економія: -45,00 грн
196,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (1)
216,59
Економія: -16,25 грн
200,34 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (2)
211,25
Економія: -10,61 грн
200,64 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Панікахи, 19
Всього: упаковка (2)
216,48
Економія: -15,84 грн
200,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
Всього: упаковка (1)
203,72
Економія: -28,22 грн
175,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (2)
229,32
Економія: -23,67 грн
205,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
230,32
Економія: -34,51 грн
195,81 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (2)
225,71
Економія: -29,90 грн
195,81 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (2)
212,40
Економія: -11,49 грн
200,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д
Всього: упаковка (1)
213,36
Економія: -12,45 грн
200,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (1)
231,48
Економія: -47,46 грн
184,02 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (1)
219,06
Економія: -17,76 грн
201,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
185,97 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (2)
234,29
Економія: -49,96 грн
184,33 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: упаковка (1)
221,96
Економія: -21,34 грн
200,62 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (7)
217,32
Економія: -16,66 грн
200,66 грн