Амінаргін розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл, №1 - Запоріжжя (883339) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Аптека шар@
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Нє болєй
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Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
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Дніпро, вул. Панікахи, 19
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Дніпро, просп. Героїв, 23
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Нє болєй
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Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д
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Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Нє болєй
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Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Нє болєй
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Дніпро, вул. Інженерна, 1
Нє болєй
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Дніпро, просп. Героїв, 17
Аптека шар@
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171