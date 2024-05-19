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Амінаргін розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл, №1 - Львів (883339) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
199,99
Економія: -8,87 грн
191,12 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
191,12 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
208,99
Економія: -17,87 грн
191,12 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (2)
198,99
Економія: -7,87 грн
191,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
218,88
Економія: -21,69 грн
197,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (2)
204,99
Економія: -13,87 грн
191,12 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (2)
205,99
Економія: -14,87 грн
191,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 68-А
Всього: упаковка (1)
203,99
Економія: -12,87 грн
191,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (2)
214,30
Економія: -12,40 грн
201,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (10)
236,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (6)
243,99
Економія: -52,87 грн
191,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
186,61 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
Всього: упаковка (6)
234,40 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (3)
243,99
Економія: -52,87 грн
191,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
218,01
Економія: -12,50 грн
205,51 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (8)
197,99
Економія: -6,87 грн
191,12 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (3)
207,49
Економія: -11,41 грн
196,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (7)
204,53
Економія: -11,63 грн
192,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (2)
216,27
Економія: -20,19 грн
196,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
217,99
Економія: -26,87 грн
191,12 грн