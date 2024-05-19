Амінаргін розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл, №1 - Львів (883339) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 24 аптеках
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
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Львів, вул. Панаса Мирного, 24
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Львів, вул. Навроцького, 23
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Львів, вул. Навроцького, 23
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Пульс
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Львів, вул. Виговського Івана, 32
Ощад аптека
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Львів, вул. Миколайчука, 9
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Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Аптека бам
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Всього: упаковка (8)
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Львів, вул. Сихівська, 8
Аптека шар@
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Львів, вул. Сихівська, 8
Аптека копійка
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Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Подорожник
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Львів, просп. Червоної Калини, 68