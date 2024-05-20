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Бальзам для ніг при діабеті Happy feet бальзам 75 мл - Запоріжжя (880150) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
174,02 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (2)
172,74 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
173,74 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
172,43 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (1)
172,93 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 28-Б
Всього: упаковка (2)
173,33 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (2)
173,17 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
173,05 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (1)
173,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (1)
172,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 20
Всього: упаковка (1)
175,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
173,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (2)
173,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
174,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
Всього: упаковка (2)
174,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-Л
Всього: упаковка (2)
174,04 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Логістична, 7-А
Всього: упаковка (2)
172,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кринички, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (2)
172,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 47-А
Всього: упаковка (2)
172,56 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (1)
173,30 грн