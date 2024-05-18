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Аргінін К & Здоров'я таблетки 500 мг, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (853458) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: упаковка (2)
146,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
146,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
Всього: упаковка (1)
146,71 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (1)
150,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
145,91 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (1)
126,99
Економія: -4,77 грн
122,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
128,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кринички, вул. Грушевського, 3-В
Всього: упаковка (1)
121,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 17:00
113,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 20:00
113,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
113,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
113,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
113,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
113,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
113,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
135,00
Економія: -30,30 грн
104,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
113,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 17:00
113,40 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 14:00
113,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
113,40 грн