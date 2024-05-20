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Алкарніт розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 5 мл, №5 - Запоріжжя (869774) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
504,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
557,84
Економія: -88,47 грн
469,37 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
515,82
Економія: -50,32 грн
465,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
420,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
541,99
Економія: -83,43 грн
458,56 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
525,00
Економія: -71,00 грн
454,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
504,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
516,99
Економія: -58,43 грн
458,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
519,85
Економія: -53,68 грн
466,17 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
504,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
534,48
Економія: -65,28 грн
469,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
504,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
575,00
Економія: -121,00 грн
454,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
504,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
513,53
Економія: -35,78 грн
477,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
504,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
504,70 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
504,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
504,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
506,99
Економія: -48,43 грн
458,56 грн