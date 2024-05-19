Алкарніт розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 5 мл, №5 - Харків (869774) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1), ампула (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (74)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (74)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
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Всього: упаковка (74)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Бажаємо здоров'я
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Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека шар@
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Всього: упаковка (74)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (74)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Наявність на 2024-05-21 - 18:00