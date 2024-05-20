Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаAgrado міні крем Go!Ціни в аптеках

Agrado міні крем Go! 50 мл олія шипшини - Одеса (881064) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (6)
80,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Всього: упаковка (9)
80,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Затишшя, вул. Суворова, 34
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
Всього: упаковка (5)
80,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 98
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, пров. Незалежності, 1-А
Всього: упаковка (8)
80,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Грушевського Михайла, 33/11
Всього: упаковка (3)
80,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
Всього: упаковка (8)
80,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 7
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Смоліне, вул. Козакова, 16-В
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Соборна, 50-А
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 4
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 35
Всього: упаковка (13)
80,00 грн