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Артроверон Актив капсули, №180 - Одеса (879691) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
816,59
Економія: -44,69 грн
771,90 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
823,27
Економія: -29,37 грн
793,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
834,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
807,27
Економія: -40,27 грн
767,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
828,85
Економія: -47,95 грн
780,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
820,50
Економія: -26,60 грн
793,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
829,73
Економія: -28,83 грн
800,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
838,72
Економія: -54,72 грн
784,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
Всього: упаковка (1)
915,68
Економія: -80,78 грн
834,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
834,39 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
Всього: упаковка (1)
830,30
Економія: -48,40 грн
781,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
Всього: упаковка (1)
819,14
Економія: -65,88 грн
753,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 3-В
Всього: упаковка (3)
834,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
Всього: упаковка (2)
834,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
Всього: упаковка (1)
815,30
Економія: -36,30 грн
779,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
Всього: упаковка (1)
834,65
Економія: -40,65 грн
794,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Мазепи, 3
Всього: упаковка (2)
834,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 36
Всього: упаковка (1)
871,99
Економія: -131,47 грн
740,52 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (1)
896,92
Економія: -98,32 грн
798,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
898,04
Економія: -63,14 грн
834,90 грн