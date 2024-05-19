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Артроверон Актив капсули, №180 - Львів (879691) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
798,13 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
818,18
Економія: -39,18 грн
779,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
763,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
917,99
Економія: -177,47 грн
740,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
841,85
Економія: -45,85 грн
796,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
763,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (2)
763,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (2)
763,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
874,29
Економія: -54,71 грн
819,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
834,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
852,96
Економія: -48,96 грн
804,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
859,38
Економія: -34,48 грн
824,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 113
Всього: упаковка (1)
917,99
Економія: -177,47 грн
740,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
870,07
Економія: -73,42 грн
796,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
798,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
893,27
Економія: -74,13 грн
819,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (2)
804,04
Економія: -38,14 грн
765,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Всього: упаковка (1)
763,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (2)
821,99
Економія: -81,47 грн
740,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (2)
796,29
Економія: -25,29 грн
771,00 грн