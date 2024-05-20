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Skinormil гель локальний лінія А туба 15 мл - Одеса (881544) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
432,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
484,75
Економія: -53,33 грн
431,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
427,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
426,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
457,58 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (2)
454,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
432,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
415,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
481,60
Економія: -46,01 грн
435,59 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
432,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
450,80
Економія: -39,38 грн
411,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (2)
483,78
Економія: -67,17 грн
416,61 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 123/1
Всього: упаковка (1)
432,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
483,00
Економія: -14,49 грн
468,51 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Всього: упаковка (2)
432,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (2)
432,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
483,00
Економія: -14,49 грн
468,51 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
454,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
454,00 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 19/1
Всього: упаковка (1)
432,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
Всього: упаковка (1)
491,55
Економія: -48,09 грн
443,46 грн