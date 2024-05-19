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Sunlife Magnesium 400 Fit fur den Tag таблетки для активного дня, №32 - Харків (877570) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 213 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
500,13 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (16)
499,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
505,56 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
502,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
503,40 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
480,00 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
500,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
500,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
501,42 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
500,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
509,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
501,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
504,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
501,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
501,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
503,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
505,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (10)
500,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
500,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
512,04 грн