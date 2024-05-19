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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системиSunlife Vitamin C 1000 + Zink Direkt SticksЦіни в аптеках

Sunlife Vitamin C 1000 + Zink Direkt Sticks стік 3 г, №20 - Львів (879685) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 22
Всього: упаковка (2)
420,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Чуднівська, 98
Всього: упаковка (2)
416,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 15-А
Всього: упаковка (1), стік (7)
418,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, пров. 1-й Винокурений, 63
Всього: упаковка (1), стік (17)
418,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вільський Шлях, 5
Всього: упаковка (2)
418,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Домбровського, 3
Всього: упаковка (2)
421,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (2)
417,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Перемоги, 12
Всього: стік (19)
417,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Покровська, 131-А
Всього: упаковка (1), стік (14)
422,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Покровська, 151
Всього: упаковка (2)
419,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (3)
400,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, пл. Перемоги, 5/1
Всього: упаковка (2)
418,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Домбровського, 25-А
Всього: упаковка (2)
420,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Небесної сотні, 52/20
Всього: упаковка (2)
419,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 56
Всього: упаковка (2)
416,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, пл. Житній Ринок, 1
Всього: упаковка (2)
421,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 27
Всього: упаковка (2)
419,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Хлібна, 19
Всього: упаковка (2)
417,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
Всього: упаковка (3)
417,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Університетська, 63/9
Всього: упаковка (1), стік (13)
420,60 грн