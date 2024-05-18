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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системиSunlife Vitamin C 1000 + Zink Direkt SticksЦіни в аптеках

Sunlife Vitamin C 1000 + Zink Direkt Sticks стік 3 г, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (879685) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Царичанка, вул. Центральна, 118-З
Всього: упаковка (2)
416,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Царичанка, вул. Театральна, 16
Всього: упаковка (2)
420,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Перемоги, 16-В
Всього: упаковка (1)
419,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
Всього: упаковка (2)
418,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білики, вул. Пристанційна, 1-В
Всього: упаковка (2)
420,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Центральна, 28
Всього: упаковка (2)
421,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Машівка, вул. Незалежності, 117
Всього: упаковка (2)
417,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 48-В
Всього: упаковка (2)
418,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 3
Всього: упаковка (1), стік (11)
421,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 37-А
Всього: упаковка (1), стік (13)
417,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (2)
420,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (1)
417,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 47-А
Всього: упаковка (2)
419,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кошманівка, вул. Молодіжна, 32-А
Всього: упаковка (2)
420,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (3)
421,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (2)
420,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Білаша Олександра, 2-Г
Всього: упаковка (1), стік (17)
417,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Кривоноса Максима, 20/1
Всього: упаковка (2)
420,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43-А
Всього: упаковка (2)
420,40 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (2)
417,00 грн