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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системиSunlife HeiBe Holunder Vitamin C + ZinkЦіни в аптеках

Sunlife HeiBe Holunder Vitamin C + Zink порошок стік 4 г, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (870421) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-Л
Всього: упаковка (2)
313,82 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
312,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (2)
312,39 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Всього: упаковка (1)
316,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Краснопавлівка, вул. Мікрорайон, 1-А
Всього: упаковка (2)
313,47 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
316,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (1)
315,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
Всього: упаковка (1)
315,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
316,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нова Водолага, вул. Кооперативна, 3
Всього: упаковка (1)
315,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Опішня, вул. Перемоги, 4
Всього: упаковка (1)
312,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
312,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Буди, вул. Залізнична, 18
Всього: упаковка (1)
313,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (3)
314,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
314,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (4)
315,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
313,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 62
Всього: упаковка (1)
313,68 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321
Всього: упаковка (5)
312,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Охтирка, пров. Харківський, 5-А
Всього: упаковка (2)
313,57 грн