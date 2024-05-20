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Антгеліос UVmune 400 флюїд сонцезахисний для чутливої шкіри обличчя тм "La Roche-Posay" SPF 50+ 50 мл - Одеса (879621) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (2)
668,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
668,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
Всього: упаковка (1)
782,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
668,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 90
Всього: упаковка (1)
668,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
Всього: упаковка (2)
668,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: упаковка (2)
668,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
728,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
668,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (2)
668,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
668,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: упаковка (1)
695,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Всього: упаковка (2)
668,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 11-А
Всього: упаковка (1)
668,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92
Всього: упаковка (1)
668,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 66
Всього: упаковка (2)
668,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
795,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (2)
668,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Архітекторська, 22
Всього: упаковка (2)
668,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 71-А
Всього: упаковка (2)
668,80 грн