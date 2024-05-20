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Ivatherm Aquafil Hydra пінка очищувальна для чутливої шкіри обличчя 160 мл - Одеса (879857) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
746,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
748,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
747,45 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
740,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
743,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
739,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
Всього: упаковка (2)
750,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
749,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
743,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
743,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 23
Всього: упаковка (2)
748,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (2)
750,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (1)
740,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (2)
742,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
747,84 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (3)
748,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 36
Всього: упаковка (1)
749,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 47-А
Всього: упаковка (1)
747,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
747,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
749,85 грн