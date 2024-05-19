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Ivatherm Aquafil Hydra пінка очищувальна для чутливої шкіри обличчя 160 мл - Київ (879857) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
746,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
866,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
748,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
873,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
749,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
746,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
874,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (2)
743,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
741,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47-А
Всього: упаковка (2)
744,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (2)
742,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 11-А
Всього: упаковка (2)
745,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 5/7
Всього: упаковка (3)
742,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
869,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (2)
749,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
Всього: упаковка (2)
739,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 34
Всього: упаковка (2)
867,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
743,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 12
Всього: упаковка (2)
748,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (1)
743,19 грн