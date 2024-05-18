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Альпетонін капсули блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (874652) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
128,46
Економія: -9,52 грн
118,94 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
123,61
Економія: -4,67 грн
118,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
120,43
Економія: -7,53 грн
112,90 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
113,52
Економія: -4,62 грн
108,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
116,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
123,99
Економія: -15,43 грн
108,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
116,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
106,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
116,40 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
116,76
Економія: -6,86 грн
109,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (4)
111,92
Економія: -7,26 грн
104,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
115,21
Економія: -10,55 грн
104,66 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
110,71
Економія: -3,81 грн
106,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
116,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
116,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (2)
120,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
121,18
Економія: -6,06 грн
115,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
116,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
116,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
116,40 грн