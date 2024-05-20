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Артіфар капсули, №30 - Одеса (879779) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
258,57
Економія: -27,42 грн
231,15 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
232,08
Економія: -8,28 грн
223,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
258,09
Економія: -26,94 грн
231,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
243,96
Економія: -15,96 грн
228,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
229,23
Економія: -11,43 грн
217,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
229,26
Економія: -13,26 грн
216,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
230,47
Економія: -7,47 грн
223,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
244,07
Економія: -14,27 грн
229,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (1)
258,87
Економія: -27,72 грн
231,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
244,55
Економія: -15,55 грн
229,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
255,38
Економія: -24,23 грн
231,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
249,24
Економія: -18,09 грн
231,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
233,93
Економія: -8,13 грн
225,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (2)
243,81
Економія: -12,66 грн
231,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (5)
247,40
Економія: -16,25 грн
231,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (2)
240,53
Економія: -10,73 грн
229,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
242,26
Економія: -15,36 грн
226,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
234,99
Економія: -29,97 грн
205,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
230,26
Економія: -12,46 грн
217,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (1)
237,59
Економія: -11,59 грн
226,00 грн