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Артіфар капсули, №30 - Київ (879779) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
255,33
Економія: -24,18 грн
231,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (3)
238,10
Економія: -10,10 грн
228,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
240,83
Економія: -19,73 грн
221,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (4)
273,99
Економія: -68,97 грн
205,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (6)
258,99
Економія: -27,84 грн
231,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (2)
259,84
Економія: -28,69 грн
231,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
251,31
Економія: -20,16 грн
231,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
258,99
Економія: -53,97 грн
205,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
254,60
Економія: -23,45 грн
231,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (5)
231,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (2)
255,99
Економія: -24,84 грн
231,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (2)
258,40
Економія: -37,30 грн
221,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
235,95
Економія: -14,15 грн
221,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Всього: упаковка (1)
279,99
Економія: -74,97 грн
205,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (2)
223,91
Економія: -8,11 грн
215,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (6)
245,66
Економія: -26,98 грн
218,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (2)
235,27
Економія: -14,17 грн
221,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (2)
231,10
Економія: -11,30 грн
219,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 3
Всього: упаковка (2)
249,99
Економія: -44,97 грн
205,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (4)
221,09 грн