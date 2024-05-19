Артіфар капсули, №30 - Київ (879779) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 91 аптеці
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Київ, вул. Нижній Вал, 23
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Київ, вул. Саксаганського, 117
Подорожник
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Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
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Київ, вул. Гусовського, 8/10
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Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Подорожник
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Солом'янська, 33
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Аптека копійка
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Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Подорожник
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Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Аптека низьких цін
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Київ, просп. Лобановського, 6-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14