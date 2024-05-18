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Артіфар капсули, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (879779) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
241,50
Економія: -11,50 грн
230,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2), капсули (1)
238,96
Економія: -7,16 грн
231,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
255,69
Економія: -19,94 грн
235,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
239,81
Економія: -12,01 грн
227,80 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (2)
232,87
Економія: -7,07 грн
225,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
236,73
Економія: -8,93 грн
227,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
230,87
Економія: -9,07 грн
221,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (8)
236,83
Економія: -13,03 грн
223,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
232,69
Економія: -8,69 грн
224,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (2)
250,69
Економія: -14,94 грн
235,75 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
236,77
Економія: -10,97 грн
225,80 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (2)
235,70
Економія: -7,90 грн
227,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
258,07
Економія: -22,32 грн
235,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (2)
254,54
Економія: -23,91 грн
230,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
Всього: упаковка (1)
239,09
Економія: -13,09 грн
226,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (1)
245,58
Економія: -9,83 грн
235,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (1)
248,27
Економія: -12,52 грн
235,75 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (1)
259,78
Економія: -29,17 грн
230,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
Всього: упаковка (1)
246,52
Економія: -14,72 грн
231,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (1)
244,74
Економія: -10,74 грн
234,00 грн