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АП16 капсули, №20 - Харків (879430) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: упаковка (1)
557,99
Економія: -58,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Всього: упаковка (1)
653,99
Економія: -154,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
587,99
Економія: -88,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
560,99
Економія: -61,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (16)
579,99
Економія: -80,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
569,99
Економія: -70,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (1)
557,99
Економія: -58,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (1)
577,99
Економія: -78,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (19)
568,99
Економія: -69,19 грн
499,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 158-К
Всього: упаковка (1)
699,80
Економія: -152,70 грн
547,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Житомир, вул. Київська, 25
Всього: упаковка (5)
562,99
Економія: -63,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 23-А
Всього: упаковка (1)
587,99
Економія: -88,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: капсули (10)
622,99
Економія: -123,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
Всього: упаковка (2)
557,99
Економія: -58,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (3)
579,99
Економія: -80,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 66
Всього: упаковка (8)
578,99
Економія: -79,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 13
Всього: капсули (10)
548,99
Економія: -49,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корець, вул. Київська, 61-Ж
Всього: упаковка (2)
546,99
Економія: -47,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Шепетівка, просп. Миру, 32
Всього: упаковка (2)
590,99
Економія: -91,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 11-А
Всього: упаковка (1)
622,99
Економія: -123,19 грн
499,80 грн