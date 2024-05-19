АП16 капсули, №20 - Харків (879430) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
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Всього: упаковка (19)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 158-К
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Житомир, вул. Київська, 25
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 23-А
Подорожник
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Всього: капсули (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 66
Аптека бам
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Всього: капсули (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 13
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Корець, вул. Київська, 61-Ж
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Шепетівка, просп. Миру, 32
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 11-А