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Pure Skin флюїд нічний з гіалуроновою кислотою та пептидами 50 мл - Харків (875376) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
967,00 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
922,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
967,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
960,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
961,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
963,88 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
971,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
968,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
972,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
972,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
959,41 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
967,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
964,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
972,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
972,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
970,13
Економія: -82,24 грн
887,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
966,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
964,26 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
970,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
972,09 грн