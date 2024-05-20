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D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл, №20 - Одеса (872695) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Снігурівка, вул. Центральна, 123-Б
Всього: упаковка (1)
1015,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37-Б
Всього: стік (10)
1015,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
1167,54
Економія: -118,14 грн
1049,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
1205,01
Економія: -139,65 грн
1065,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
Всього: упаковка (1)
1263,19
Економія: -199,88 грн
1063,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
1251,63
Економія: -194,35 грн
1057,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
Всього: упаковка (1)
1015,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
Всього: упаковка (1)
1157,58
Економія: -95,48 грн
1062,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
1214,05
Економія: -139,71 грн
1074,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
Всього: упаковка (1)
1169,99
Економія: -98,95 грн
1071,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
1174,76
Економія: -118,70 грн
1056,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
1143,89
Економія: -84,59 грн
1059,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: стік (10)
931,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 14
Всього: стік (13)
1015,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
1189,44
Економія: -137,40 грн
1052,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
1257,28
Економія: -201,79 грн
1055,49 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
1100,00
Економія: -76,00 грн
1024,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
1284,02
Економія: -224,36 грн
1059,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
1178,60
Економія: -107,56 грн
1071,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1185,00
Економія: -133,49 грн
1051,51 грн