Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямІнші додаткові засоби по догляду за волоссямByphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуючаЦіни в аптеках

Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл - Одеса (875787) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
408,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
412,49 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
412,38 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
408,35 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
456,74 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
460,00 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Адміральський, 1
Всього: упаковка (1)
460,00 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 99
Всього: упаковка (1)
460,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (1)
447,45 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
Всього: упаковка (1)
411,57 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
Всього: упаковка (1)
404,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
404,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (2)
447,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
538,06 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
Всього: упаковка (1)
404,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
412,11 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
451,13 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (2)
448,48 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (6)
449,06 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
410,29 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (2)
410,21 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Всього: упаковка (1)
404,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
413,12 грн