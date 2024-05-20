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Byphasse маска для обличчя очищуюча глиняна 150 мл - Запоріжжя (875780) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
235,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (2)
266,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (2)
194,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (2)
300,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
267,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
236,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (3)
270,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (3)
270,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
267,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
Всього: упаковка (2)
235,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
Всього: упаковка (2)
236,98 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (2)
234,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (2)
300,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
186,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (2)
270,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 45
Всього: упаковка (2)
236,77 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (3)
270,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
270,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (3)
270,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (3)
270,00 грн