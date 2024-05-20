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Byphasse маска детокс для обличчя 150 мл - Одеса (875786) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
Всього: упаковка (1)
264,00 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Буніна, 1
Всього: упаковка (1)
300,01 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Всього: упаковка (1)
300,01 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 99
Всього: упаковка (1)
264,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Всього: упаковка (2)
300,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (1)
261,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Привокзальна, 32-В
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (2)
300,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 55
Всього: упаковка (1)
261,70 грн