Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2 Всього: упаковка (1) 430,93 Економія: -3,08 грн 427,85 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Луцьк, просп. Перемоги, 12 Всього: упаковка (1) 426,85 Економія: -1,15 грн 425,70 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 42 Всього: упаковка (1) 432,10 Економія: -3,97 грн 428,13 грн Забронювати

Сімейна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернівці, вул. Головна, 33 Всього: упаковка (1) 431,94 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернівці, вул. Головна, 265-А Всього: упаковка (1) 426,57 грн Забронювати