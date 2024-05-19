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Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ зволожуючий 5 г 01 канабіс та лимон - Київ (874706) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (7)
39,73 грн
В інших містах:
Мілана
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
Всього: упаковка (1)
39,60 грн
Жасмін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Рабіна Іцхака, 16
Всього: упаковка (1)
39,60 грн
Валерія
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
39,60 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
39,60 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом