Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME®Ціни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME® 8 см х 5 м середньої розтяжності, №1 - Одеса (639757) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (1)
123,17 грн
Челсі плюс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (1)
162,10 грн
Челсі плюс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Білики, вул. Пристанційна, 3-К
Всього: упаковка (2)
162,10 грн
Аптека є все, що лікар прописав
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Всього: упаковка (2)
153,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом