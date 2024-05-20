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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME® 8 см х 4 м середньої розтяжності, №1 - Одеса (639755) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
110,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Галич, вул. Вівчаренка, 11-А
Всього: упаковка (1)
103,44
Економія: -0,74 грн
102,70 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Короленка, 56
Всього: упаковка (2)
130,60 грн
Челсі плюс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (1)
135,80 грн
Аптека є все, що лікар прописав
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Всього: упаковка (2)
128,40 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом