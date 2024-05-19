БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME® 8 см х 3,5 м середньої розтяжності, №1 - Київ (639754) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 13
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 68
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Франка Івана, 2
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5