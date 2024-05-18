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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME® 8 см х 3,5 м середньої розтяжності, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (639754) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (3)
132,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
131,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (3)
130,85 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
131,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (3)
131,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (3)
131,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (3)
131,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (2)
131,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (3)
131,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Всього: упаковка (3)
131,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (2)
130,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (2)
131,24 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нова Водолага, пров. Кооперативний, 1
Всього: упаковка (3)
131,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Глобине, вул. Виноградна, 11
Всього: упаковка (3)
131,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Селидове, вул. Незалежності, 37
Всього: упаковка (1)
131,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (3)
132,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Всього: упаковка (1)
130,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (3)
131,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (3)
130,45 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (3)
130,63 грн