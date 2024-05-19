Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME®Ціни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME® 8 см х 3 м середньої розтяжності, №1 - Київ (639753) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (2)
90,70
Економія: -27,43 грн
63,27 грн
В інших містах:
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Короленка, 56
Всього: упаковка (1)
95,90 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кропивницький, вул. Дніпровська, 93
Всього: упаковка (1)
95,90 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 31
Всього: упаковка (1)
95,90 грн
Аптека є все, що лікар прописав
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Всього: упаковка (2)
94,30 грн
Аптека є все, що лікар прописав
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
Всього: упаковка (1)
94,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом