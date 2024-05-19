БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME® 8 см х 2,5 м середньої розтяжності, №1 - Київ (639752) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 29 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Йод
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б