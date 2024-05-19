Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME®Ціни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME® 8 см х 2 м середньої розтяжності, №1 - Київ (639751) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Всього: упаковка (1)
60,83
Економія: -0,15 грн
60,68 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
61,13
Економія: -0,68 грн
60,45 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Всього: упаковка (1)
60,64 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (2)
61,15 грн
Йод
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
57,05 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (2)
60,89 грн
Йод
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
72,84
Економія: -0,17 грн
72,67 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (1)
59,47
Економія: -0,30 грн
59,17 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (2)
61,19 грн
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
61,21 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
60,48
Економія: -0,47 грн
60,01 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (1)
60,30 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (1)
59,62
Економія: -0,45 грн
59,17 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Сквира, вул. Київська, 12
Всього: упаковка (5)
60,90 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (1)
60,39
Економія: -0,34 грн
60,05 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
Всього: упаковка (2)
61,11 грн
Йод
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Огієнка Івана, 1/34
Всього: упаковка (3)
69,69
Економія: -0,09 грн
69,60 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 3
Всього: упаковка (1)
59,99
Економія: -0,96 грн
59,03 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Покровська, 47
Всього: упаковка (1)
59,12
Економія: -0,26 грн
58,86 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
Всього: упаковка (1)
59,31
Економія: -0,05 грн
59,26 грн