Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME®Ціни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME® 8 см х 2 м середньої розтяжності, №1 - Харків (639751) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (1)
61,10 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
61,02
Економія: -0,81 грн
60,21 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
61,08
Економія: -0,78 грн
60,30 грн
Йод
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (1)
61,03 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
59,33
Економія: -0,27 грн
59,06 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (1)
61,01
Економія: -0,45 грн
60,56 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (2)
50,56 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
59,45
Економія: -0,25 грн
59,20 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (2)
60,64 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
60,94 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
61,15
Економія: -0,60 грн
60,55 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
60,78 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (2)
61,22 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (1)
59,96 грн
Йод
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
57,30
Економія: -0,23 грн
57,07 грн
Йод
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
73,37 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (2)
60,37 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
61,13
Економія: -0,44 грн
60,69 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Всього: упаковка (1)
59,78 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (2)
61,07
Економія: -0,50 грн
60,57 грн