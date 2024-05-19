БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME® 8 см х 2 м середньої розтяжності, №1 - Харків (639751) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Йод
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Йод
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Йод
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21