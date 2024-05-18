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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME® 8 см х 2 м середньої розтяжності, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (639751) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (1)
60,15
Економія: -0,14 грн
60,01 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
60,18
Економія: -0,14 грн
60,04 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
59,94 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
61,08
Економія: -0,16 грн
60,92 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (1)
60,93 грн
Здорова родина
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Зачинено
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (2)
61,14
Економія: -0,66 грн
60,48 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
61,01 грн
Здорова родина
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Зачинено
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (1)
60,72 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (2)
50,59 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
59,28 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
60,95 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
60,99
Економія: -0,11 грн
60,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (2)
60,47
Економія: -0,44 грн
60,03 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (1)
59,41 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
73,16
Економія: -0,19 грн
72,97 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (2)
60,05
Економія: -0,03 грн
60,02 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
57,48 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
61,24
Економія: -0,05 грн
61,19 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
61,19 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Всього: упаковка (1)
59,78 грн