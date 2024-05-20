БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME® 8 см х 1,5 м середньої розтяжності, №1 - Одеса (639750) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Окни, вул. Центральна, 13
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 66-Е
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Немирів, вул. Шевченка Тараса, 26
Йод
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10