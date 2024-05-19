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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME® 8 см х 1 м середньої розтяжності, №1 - Київ (639749) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Всього: упаковка (1)
36,61 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (5)
36,75
Економія: -0,11 грн
36,64 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
36,24 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (1)
36,77 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Всього: упаковка (1)
36,55 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
36,09 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
36,57
Економія: -0,14 грн
36,43 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
36,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
36,87
Економія: -0,55 грн
36,32 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (2)
40,30 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (2)
36,59 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
35,95 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
36,97
Економія: -0,24 грн
36,73 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (2)
36,83
Економія: -0,50 грн
36,33 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (2)
32,03 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (2)
36,79
Економія: -0,02 грн
36,77 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Сквира, вул. Київська, 12
Всього: упаковка (4)
36,92 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (1)
36,82 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
Всього: упаковка (2)
36,61 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Огієнка Івана, 1/34
Всього: упаковка (2)
43,69 грн